Спутник

235 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Помню - в 18 году Смолов пробил мимо ворот и, и не схватился за голову, напротив глупо улыбался... Может быть... е...Букмекеры дали пр...
  • Елена Мамонова
    Мне очень нравятся они,тоже ношу с удовольствиемПервые наручные ч...
  • Елена Мамонова
    Спасибо,это интересноСаксофон, роликов...

«Пункт приема детских страхов» открыли в Приморье

«Пункт приема детских страхов» открыли в Приморье

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского «телефона доверия» 8-800-20-00-122. Накануне этого события в отделении «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся «Пункт приема детских страхов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх