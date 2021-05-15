«Пункт приема детских страхов» открыли в Приморье

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского «телефона доверия» 8-800-20-00-122. Накануне этого события в отделении «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся «Пункт приема детских страхов».
Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского «телефона доверия» 8-800-20-00-122. Накануне этого события в отделении «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся «Пункт приема детских страхов».
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