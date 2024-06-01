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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

А вот вам ещё одна хорошая новость. Если честно, я всегда с недоверием относился ко всем потугам подражания "западной модели".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пока что одни разговоры  без  подвижек.
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13 час.
Иван Иванов
Про ЕГЭ уже триста лет трындят, что для даунов придумано. И что? Поменялось что то?
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8 час.
Евгений МакЛауд
да что бы чиновники торгующие  детьми отказались от кормушки???!! ВАм напомнить как сегодня выполняются майские указы ввпутина от 2014 года?? Никак. Разворот, на 360 градусов.  Разворот случится когда государствообразующий народ возьмётся за оружие и зачистит продажную мразь с партийными билетами, уберёт мигрантов желающих новых халифатов на места раннего проживания, и проредит чиновников. Знаете почему окончилась гражданская война?? потому что у каждого расеянина на руках оказался винтарь. и как то сразу комисарское чутьё стало нормальным. Если путин хочет развития и процветания России то его Первый указ должен быть о свободной торговле короткостволом и правом каждого расеянина на самозащиту.
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8 час.

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