Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

Евгений МакЛауд

да что бы чиновники торгующие детьми отказались от кормушки???!! ВАм напомнить как сегодня выполняются майские указы ввпутина от 2014 года?? Никак. Разворот, на 360 градусов. Разворот случится когда государствообразующий народ возьмётся за оружие и зачистит продажную мразь с партийными билетами, уберёт мигрантов желающих новых халифатов на места раннего проживания, и проредит чиновников. Знаете почему окончилась гражданская война?? потому что у каждого расеянина на руках оказался винтарь. и как то сразу комисарское чутьё стало нормальным. Если путин хочет развития и процветания России то его Первый указ должен быть о свободной торговле короткостволом и правом каждого расеянина на самозащиту.