В Москве проходит выставка культуры провинции Шэньси

12 марта, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 марта в Китайском культурном центре в Москве прошла церемония открытия выставки предметов нематериального культурного наследия провинции Шэньси «Национальная культура времен династии Цинь».
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