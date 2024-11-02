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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 2-й этап «Идель» Казань Пары Произвольная программа Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

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