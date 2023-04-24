Тайный тоннель, завод и проститутки: что скрывали стены китайского театра в Уссурийске

Пожалуй, каждому жителю Уссурийска знакомо историческое здание на углу улиц Тимирязева — Советская. Массовому сознанию постройка известна как китайский театр, хотя эпицентр восточного драматического искусства здесь существовал совсем недолго.
Пожалуй, каждому жителю Уссурийска знакомо историческое здание на углу улиц Тимирязева — Советская. Массовому сознанию постройка известна как китайский театр, хотя эпицентр восточного драматического искусства здесь существовал совсем недолго.
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