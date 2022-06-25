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Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники русского языка

Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники русского языка

Из учебной программы убирают российских писателей и изымают учебники русского языка и литературы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку, которые попали под запрет в ряде областей Украины.

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