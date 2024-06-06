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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Такой переход повлияет на имидж российского футбола. С другой стороны, важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах»

– Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе? – Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола.

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