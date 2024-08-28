В столице Удмуртии участковыми задержана местная жительница, подозреваемая в фиктивной постановке на учет двух иностранных граждан

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Ижевску при проверке адресов с массовой регистрацией иностранных граждан выявлены факты фиктивной постановки на учет граждан Республики Киргизия.
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