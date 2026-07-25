Компенсация в несколько тысяч: продавцы на «Вайлдберриз» кричат о помощи

"Никогда не держите все яйца в одной корзине" - cтаринная мудрость для продавцов и нас всех.

ВЕРА Башмакова

Сочувствую всем пострадавшим, товары на ВБ и Озоне как покупала, так и буду. Поняла, что не надо выкладывать на склад весь товар сразу, надо частями, тогда потерь будет меньше. /Это для внучки, она на ВБ/.