В связи с пожарами на складах маркетплейса «Вайлдберриз» в крупных городах России многие продавцы терпят колоссальные убытки.
Компенсация в несколько тысяч: продавцы на «Вайлдберриз» кричат о помощи
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
"Никогда не держите все яйца в одной корзине" - cтаринная мудрость для продавцов и нас всех.
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1 м.
ВЕРА Башмакова
Сочувствую всем пострадавшим, товары на ВБ и Озоне как покупала, так и буду. Поняла, что не надо выкладывать на склад весь товар сразу, надо частями, тогда потерь будет меньше. /Это для внучки, она на ВБ/.
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1 м.
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