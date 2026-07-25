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Компенсация в несколько тысяч: продавцы на «Вайлдберриз» кричат о помощи

Компенсация в несколько тысяч: продавцы на «Вайлдберриз» кричат о помощи

В связи с пожарами на складах маркетплейса «Вайлдберриз» в крупных городах России многие продавцы терпят колоссальные убытки.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
&quot;Никогда не  держите  все  яйца в одной корзине&quot; - cтаринная  мудрость для  продавцов и нас всех.
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1 м.
ВЕРА Башмакова
Сочувствую всем  пострадавшим, товары на ВБ и Озоне как  покупала, так и буду. Поняла, что не надо выкладывать на  склад весь товар  сразу,  надо частями, тогда  потерь будет  меньше. /Это для  внучки, она  на  ВБ/.
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1 м.