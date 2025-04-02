Отделение Береговой охраны Китая по пров. Фуцзянь провело правоохранительное патрулирование в водах вблизи островов Дунъиньдао и Уцююй

Фучжоу, 1 апреля /Синьхуа/ -- Отделение Береговой охраны Китая по провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ во вторник направило отряд кораблей для проведения комплексного правоохранительного патрулирования в морской акватории вблизи островов Дунъиньдао и Уцююй, сообщила Береговая охрана Китая /БОК/.
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