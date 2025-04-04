Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти ведут активные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в том числе и с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.

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