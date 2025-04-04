Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Политика как она есть

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти ведут активные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в том числе и с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.