Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти ведут активные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в том числе и с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.
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