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Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу

Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу

Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* заявил, что слухи о его побеге за границу — "информационные вбросы российских медиа", направленные на дестабилизацию ситуации в городе.

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