Встреча с олимпийской чемпионкой пройдет в ЦМД «Куркино»

У жителей Куркина появилась уникальная возможность 18 июня встретиться с легендарной российской биатлонисткой, двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта России — Ольгой Зайцевой.
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