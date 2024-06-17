КУРКИНО
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КУРКИНО

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Встреча с олимпийской чемпионкой пройдет в ЦМД «Куркино»

У жителей Куркина появилась уникальная возможность 18 июня встретиться с легендарной российской биатлонисткой, двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта России — Ольгой Зайцевой.

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