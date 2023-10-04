Политолог Орлов: в РФ нужны единые правило скидок для студентов-платников

В России необходимо создать единые правила предоставления скидок на образование для студентов, которые учатся в вузах платно и достигают успехов в учебе, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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