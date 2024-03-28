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Всё о разводах

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Кто такая «чужая женщина в доме»?

Кто такая «чужая женщина в доме»?

«Нельзя разрешать чужой женщине готовить на своей кухне — иначе она займет место в сердце мужчины» Народная мудрость Есть в нашем российском фольклоре такая «бабайка», которая страшна для старшего поколения, а над моими ровесницами практически не имеет власти.

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