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Аналитики НАПИ выяснили, что за последний месяц зимние шины в России подорожали на 2,8%

Аналитики НАПИ выяснили, что за последний месяц зимние шины в России подорожали на 2,8%

Аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ) оценили динамику средних цен на новые шины для легковых автомобилей и выяснили, что за последний месяц этого года цена на них выросла в среднем на 2,8%.

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