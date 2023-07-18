Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать

Andrew Kleymenov

В годы Великой Отечественной войны выставка поверженной трехники врага имела огромное влияние на души наших граждан, что это всё НАША заслуга! Кого-то в той или иной мере. А вот насчёт познавания одна зарисовка. В Оренбурге около Дома офицеров проходит улица Краснознамённая. так вот на ней за неделю "до" и неделю "после" Дня красной Армии ы 60-х годах выставляли может и не совсем, но более-менее современную военную технику с табличками, с подробным описанием, ну и т.д. Мы там пацанами пропадали днями, лазая и изучая всё это. Радости и гордрсти не было предела.