Я периодически бываю на мемориальном кладбище в своём городе. Иногда по просьбе друзей, иногда просто потому, что встречаюсь с кем-то из тех, кто вернулся из зоны СВО, а иногда просто так, побродить, поразмыслить о происходящем.
Я хочу видеть поверженных «Леопардов» и рядом тех, кто может их уничтожать
Комментарии
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Andrew Kleymenov
В годы Великой Отечественной войны выставка поверженной трехники врага имела огромное влияние на души наших граждан, что это всё НАША заслуга! Кого-то в той или иной мере. А вот насчёт познавания одна зарисовка. В Оренбурге около Дома офицеров проходит улица Краснознамённая. так вот на ней за неделю "до" и неделю "после" Дня красной Армии ы 60-х годах выставляли может и не совсем, но более-менее современную военную технику с табличками, с подробным описанием, ну и т.д. Мы там пацанами пропадали днями, лазая и изучая всё это. Радости и гордрсти не было предела.
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5 час.
Лш
Лариса шумбасова
А еще хочу напоминать при каждом случае тому , кто эти машины прислал для уничтожения людей , что так же могут убить и их детей , матерей , внуков !!! Пусть они , твари эти ! помнят об этом постоянно !!!
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5 час.
АБ
Алексей Белоусов
Еще один критикан. Вот ты, Мыкола, и дополни...
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15 мин.
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