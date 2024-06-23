На курортах Египта туристов начала поражать смертельная болезнь XVII века

Смертельная лихорадка денге, вызываемая комарами, стала распространяться на курортах Египта. По данным местного министерства иностранных дел, с 10 июня в Италии было зафиксировано три случая этого заболевания, предположительно у итальянцев, отдыхавших на курорте Шарм-эль-Шейх.