Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе Наполеона: «Вся его армия в России и полегла»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил главе Франции Эммануэлю Макрону о судьбе армии Наполеона в России.
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