Чего стоят ультиматумы Трампа

Многообещающее поначалу правление Дональда Трампа все больше скатывается в импульсивный хаос — сегодня подписывается указ о 25-процентной пошлине, но уже завтра документ корректируется, срок начала действия откладывается на месяц.
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