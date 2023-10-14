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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Аризоны» о Кули: «Для вас это новичок, мы считаем его важным для команды игроком. Он будет прибавлять с каждым матчем»

19-летний форвард «Койотис» набрал 0+2 в первой игре в НХЛ. 3-й номер драфта НХЛ-2022 дважды ассистировал партнерам и помог команде одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

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