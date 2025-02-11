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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков

Шум моря, крик чаек, солнечный пляж. А потом зазвонил будильник.😴🥺😭 Прекрасный сон. Эх, сейчас бы ЛЕТО!🍒🍓🍹 А НЕ ВОТ ЭТО ВСЁ;((.

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