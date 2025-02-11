Шум моря, крик чаек, солнечный пляж. А потом зазвонил будильник.😴🥺😭 Прекрасный сон. Эх, сейчас бы ЛЕТО!🍒🍓🍹 А НЕ ВОТ ЭТО ВСЁ;((.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Шум моря, крик чаек, солнечный пляж. А потом зазвонил будильник.😴🥺😭 Прекрасный сон. Эх, сейчас бы ЛЕТО!🍒🍓🍹 А НЕ ВОТ ЭТО ВСЁ;((.