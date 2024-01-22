В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ

Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с ПВО стали главными причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в беседе с газетой Welt am Sonntag глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии