В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ

Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с ПВО стали главными причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в беседе с газетой Welt am Sonntag глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.