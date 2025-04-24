Пушков: раздражение Зеленским со стороны Трампа перешло в политическую плоскость

Раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским со стороны главы Соединенных Штатов Дональда Трампа после перепалки в Белом доме 28 февраля, а теперь еще и прямого подрыва Зеленским мирных инициатив американского лидера перешло из личной в политическую плоскость.
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