Пушков: раздражение Зеленским со стороны Трампа перешло в политическую плоскость

Раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским со стороны главы Соединенных Штатов Дональда Трампа после перепалки в Белом доме 28 февраля, а теперь еще и прямого подрыва Зеленским мирных инициатив американского лидера перешло из личной в политическую плоскость.