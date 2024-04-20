Федеральная служба безопасности, СВР и другие компетентные органы много раз заявляли о том, что терр-ские атаки по всей территории России – дело рук не только гуровцев и эсбэушников, но и их кураторов из США и Великобритании.
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