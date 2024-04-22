Самолет, летевший в Республику Молдова, приземлился в Яшь

Самолет, летевший в воскресенье по маршруту Лондон-Кишинэу, был вынужден приземлиться в Яшь после того, как в аэропорту столицы Республики Молдова было получено сообщение о заложенной бомбе, сообщает Agerpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии