Самец хохлатого дятла напал на 25 машин во время брачного сезона

В разгар брачного сезона дятел принимал своё отражение за соперника и атаковал окна и зеркала, чтобы защитить свою территорию В районе Рокпорта, штат Массачусетс (США) десятки автомобилей подверглись вандализму.
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