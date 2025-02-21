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«Созвездие чемпионов» прошло в Симферополе

«Созвездие чемпионов» прошло в Симферополе

«Созвездие чемпионов» прошло в Симферополе 20 февраля в Симферополе состоялось торжественное мероприятие «Созвездие чемпионов», посвященное чествованию лучших спортсменов, тренеров и физкультурно-спортивных организаций Республики Крым по итогам 2024 года.

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