В Архангельске почтили память моряков союзного конвоя «Дервиш» в 85-ю годовщину прибытия

31 августа в Архангельске прошла памятная акция у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» на пересечении набережной Георгия Седова и улицы Челюскинцев31 августа в Архангельске прошла памятная акция у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» на пересечении набережной Георгия Седова и улицы ЧелюскинцевУчастники возложили цветы и почтили минутой молчания моряков, участвовавших в арктических конвоях.