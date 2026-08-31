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Регион 29

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В Архангельске почтили память моряков союзного конвоя «Дервиш» в 85-ю годовщину прибытия

31 августа в Архангельске прошла памятная акция у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» на пересечении набережной Георгия Седова и улицы Челюскинцев31 августа в Архангельске прошла памятная акция у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» на пересечении набережной Георгия Седова и улицы ЧелюскинцевУчастники возложили цветы и почтили минутой молчания моряков, участвовавших в арктических конвоях.

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