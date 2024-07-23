Настоящие герои живут среди нас. Это врачи, спасатели, полицейские, военнослужащие и волонтёры. Чтобы о них узнали как можно больше людей, НКО «Интернет без угроз» создала платформу Подвиг.
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Настоящие герои живут среди нас. Это врачи, спасатели, полицейские, военнослужащие и волонтёры. Чтобы о них узнали как можно больше людей, НКО «Интернет без угроз» создала платформу Подвиг.
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