Общество убеждает нас стареть и плохо себя чувствовать, и мы подчиняемся. Когда в 1979 году психиатр Эллен Лангер затеяла этот эксперимент, у нее уже была репутация специалиста, предпочитающего подтверждать смелые теории еще более смелой практикой.