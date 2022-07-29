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Психологический эксперимент, доказавший, что старость — это иллюзия

Психологический эксперимент, доказавший, что старость — это иллюзия

Общество убеждает нас стареть и плохо себя чувствовать, и мы подчиняемся. Когда в 1979 году психиатр Эллен Лангер затеяла этот эксперимент, у нее уже была репутация специалиста, предпочитающего подтверждать смелые теории еще более смелой практикой.

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