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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Химок» Гогуа: «Хочу играть в «Реале». Считаю, что это возможно, у меня есть шансы»

– Ваш агент Дмитрий Селюк называет вас чуть ли не лучшим защитником в РПЛ. – Да, возможно, это так. Он не говорит ничего плохого про меня.

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