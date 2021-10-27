Почему российские министры, чиновники и депутаты действуют против народа. На самом деле все очень просто

Медвежий уголПолитикаПочему российские министры, чиновники и депутаты действуют против народа. На самом деле все очень просто автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье3118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталияПочему, почему... Да просто они себя давно не считают этим самым народом. Народ для них -питательный планктон под названием электорат..Сергей РоссиХозяевам с народом повезло. Нигде таких терпил нетВДвалерий двойнишниковЛучше нашу жизнь никто за нас делать не станет никогда, поскольку, как справедливо говорится, у Бога нет других рук, кроме наших. Да и мозгов...Wladimir СоснинВ России всё повторяется и так принято. Поэтому из России бегут,но не в Россию.ВВладимирВрёшь однако! Люди проходят через различные испытания, иногда длящиеся годами чтобы получить гражданство России. И если бы не различные препятствия и более бережное отношение хотя бы к русским, то, я уверен - давно бы все переехали в Россию. И это факт. А бегут - крысы. И их тоже немало. В основном как раз те воры и грабители страны. И ты им завидуешь? Что украсть не получается.Wladimir СоснинТы придурок найди американские кварталы в России!А в США полно русских и с магазинами русских продавцов. У нас даже забугорным героям желающим жить в России предоставляют квартиры бесплатно. Но как сказал известный французский актер обласканный у нас двумя президентами за желание ПМЖ в России, получив от них две шикарные квартиры всё равно слинял и сказал,что лучше жить в сарае,чем в России! От чего это? То история умалчивает. Ты конечно же об этом не расскажешь! Потому как ТЫ холуй считаешь,что Родина и государство это одно и тоже.А потом ТЫ холуй никогда плохо не отзовёшься про тех.кто имеет недвижимость за бугром и все их дети учатся и живут там. Ты только серешь на простых людей желающих лучшей жизни где-либо.Называешь простых работяг крысами. Сволочь ТЫ поганая.ВВладимирОт пидарастов даже читать ответ не буду. У тебя всё в дерьме - и рот и душа. Чего не едешь в свою любимую сша? А там платить за дерьмо не будут. Такие как ты только в России имеют какой-то антураж. А там - с голоду сдохнешь. И понимаешь это. Вот и живёшь в стран, которую люто ненавидишь. Чего не уезжаешь в "лучший мир"? Потому, что здесь твоё дерьмо ещё что-то стоит для твоих работодателей. А там - ты никто.Wladimir СоснинПочему не еду в США? Так мне на Родине хорошо и родные у меня здесь. А вот ТЫ холуй не бежишь в США потому как ТЫ никому не нужен.Там и своих холуев хватает.А про пидоров не по адресу и это не ко мне. Тебе другой сайт нужен.Павел АлександровичКапитализм - вот ответ на этот вопрос. Во всех странах, где капитализм является государственным строем, проявляются именно эти симптомы антинародного поведения власти. Смысл действий капиталистов: добиваться прибыли любым путем и способом. Нужно обобрать свой народ? Пожалуйста! Нужно ограбить другую страну? Да с радостью! Затеять войну, уничтожить неугодных людей или загнать народы в нищету для увеличения маржи - будет сделано. Так чему нам удивляться, если в РФ рулит капитал. Все закономерно.Владимир КурюкинНесусветная глупость и чрезмерная тупость, сочетание крайне редкое, но у тебя прямо просто как и у автора.Павел АлександровичЧитайте "Капитал". Там подробнее. А троллить лучше на рыбалке, а не в соц. сети. Там и рыба, и простор, и головой думать не надо.Петр ШипиловУтилизация России - этот план озвучил ещё в 2006 году Дерипаска в русской газете в Канаде.Андрей БалашовНаходясь на госслужбе я понял только одно - на любом уровне чиновник думает в первую очередь о себе, но не о деле...ААлексейА если чиновник на госслужбе будет думать о людях, то его быстро "уйдут", читай выживут.ПЭПитер ЭскляновПоэтому России нужна парламентская республика, а президент будет выполнять только представительские функции.ARanatolii660 reznikovСталин ей нужен !Сергей РоссиТочно.АЛЕКС БАМЯ скажу так: министры работают в соответствии с инструкциями для них написанными. Люди, которые эти инструкции написали и отвечают за то, что не нравится вам.вячеслав рюминПочему то наш Президент никого не слышит(или не желает слышать). В Парламенте гораздо меньше людей, чем друзей Президента, а так же друзей его друзей и их талантливейших отпрысков. Надоели уже, что чего-то дождутся. Так лучше кормить только Парламент, а не отмороженную, надоевшую всем, сытую власть с виллами, яхтами, замками и презирающими простых людей.Регина ТолстоброваКак они теперь зажили все при таком режиме. Ник то из них не собирался и не собирается работать на страну, а законы они принимают чудовищные. Это враги, преда тели, конченные и отмороженные. Ставленники Запада.Александр СамбурСергей МАффтар, это очередной выпук из либрозория!!! Вы с чиновниками делаете одно дело - пытаетесь уничтожить Великую Русь! Они воруют, Вы - за западные денюшки подметные статейки строчите!!! Ничего у вас не получится!!!ГгалинаА народу живется все хуже и хуже.АААлекс АрхиповУтром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?..ГгалинаИ икра не лезет в горло. И компот не лбется в рот.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНАвтор прав! А оскорбления чиновничьих прислужников в его адрес лишь это подтверждают.ААлексейВсё просто, уровень сознания чиновников не соответствует уровню занимаемой должности. М.б. они и хотят трудиться на благо народа при вступлении в должность, да совести и разума не хватает.Сергей Федотов> Автор, так считаете не только вы один. Более того, закрадывается мысль, что в Госдуме и правительстве окопались проплаченные Западом лица, которые по указанию Запада лоббируют принятие законов, делающих жизнь большинства населения России невыносимой.ВДвалерий двойнишниковОтвет один! Сталина хочу!!КатеринаДождётесь Пиночета.ВДвалерий двойнишниковНу, или на худой конец Пиночета...делать что то надо...Комментировать
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