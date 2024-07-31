Арест за использование гаджетов в зоне СВО может быть пересмотрен

Комитет по обороне рекомендовал Госдуме признать постановление о принятии закона, вводящего дисциплинарный арест бойцов СВО за пользование гаджетами во время службы, утратившим силу и вернуть проект к процедуре второго чтения.
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