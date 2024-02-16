Прокуратура услышала жалобы родителей на протекающую школьную крышу в Миассе

Прокуратура Миасса потребовала отремонтировать протекающую крышу в школе Миасса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку информации о ненадлежащем состоянии крыши здания средней общеобразовательной школы №9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии