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Прокуратура услышала жалобы родителей на протекающую школьную крышу в Миассе

Прокуратура услышала жалобы родителей на протекающую школьную крышу в Миассе

Прокуратура Миасса потребовала отремонтировать протекающую крышу в школе Миасса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку информации о ненадлежащем состоянии крыши здания средней общеобразовательной школы №9.

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