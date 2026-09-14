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Цветы Алтая, Роща, Беговая: сеть новых дорог построят рядом с развязкой в Барнауле

Цветы Алтая, Роща, Беговая: сеть новых дорог построят рядом с развязкой в Барнауле

В Барнауле продолжают готовить почву для дорожного строительства в будущем. В частности, еще на шаг продвинулась подготовка к реновации в поселке Плодопитомник.

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