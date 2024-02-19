Жителей Березников впечатлила огромная стая ворон. Фото

Жителей города Березники Пермского края впечатлила огромная стая ворон. В паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» горожане выдвинули различные версии того, что могло заставить птиц массово собраться в одном месте.
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