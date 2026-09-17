«Внешнее воздействие на электоральные процессы не уникальная российская ситуация», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, размышляя о том, за счет каких факторов России удалось сорвать планы Запада по дискредитации выборов.