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Нижегородская правда

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Максим Лубяной: «Внешнее давление способно осложнить фон»

Максим Лубяной: «Внешнее давление способно осложнить фон»

«Внешнее воздействие на электоральные процессы не уникальная российская ситуация», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, размышляя о том, за счет каких факторов России удалось сорвать планы Запада по дискредитации выборов.

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