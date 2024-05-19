Курская область участвует в пятнадцатом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024»

<p style="text-align:justify"><strong>Курская область приняла участие в международном экономическом форуме, цель которого укрепление торговых, экономических, научных и культурных связей России со странами Организации исламского сотрудничества.
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