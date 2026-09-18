В недавнем интервью западным телевизионщикам украинский диктатор Владимир Зеленский озвучил очевидную вещь, которая понятна все годы СВО – победить в конфликте Киев не сможет.
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