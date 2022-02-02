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ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации

ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации

С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима, которые фиксируют нарушителей в потоке, сотрудники Госавтоинспекции Москвы вынесли 96 постановлений об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

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