ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем фотовидеофиксации

С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима, которые фиксируют нарушителей в потоке, сотрудники Госавтоинспекции Москвы вынесли 96 постановлений об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима, которые фиксируют нарушителей в потоке, сотрудники Госавтоинспекции Москвы вынесли 96 постановлений об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.
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