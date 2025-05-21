Конец Второй мировой войны: забытый эпизод последней битвы на голландском острове Ирина ВальковаМы привыкли считать, что 9 мая 1945 года — это день, когда прозвучал последний выстрел, и в Европе воцарился мир.
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