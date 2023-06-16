Начался визит президента ЮАР на Украину для обсуждения деталей африканского плана мирного урегулирования конфликта

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса начинает свой визит в столицу Украины Киев. Он проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем отправится в Россию.
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