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Воронежские новости

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Над территорией страны за ночь сбили 1110 беспилотников

Над территорией страны за ночь сбили 1110 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 1110 беспилотников за минувшую ночь. В Воронежской области пострадали два человека, в Белгородской — семь мирных жителей, в Курской — тоже двое.

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