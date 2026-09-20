Над территорией страны за ночь сбили 1110 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 1110 беспилотников за минувшую ночь. В Воронежской области пострадали два человека, в Белгородской — семь мирных жителей, в Курской — тоже двое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым