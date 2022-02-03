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Glencore и Britishvolt построят завод по переработке АКБ для электромобилей в Великобритании

Glencore и Britishvolt построят завод по переработке АКБ для электромобилей в Великобритании

Горнопромышленный гигант Glencore и стартап Britishvolt, занимающийся разработкой и производством аккумуляторов для электромобилей, намерены совместно построить в Великобритании завод по переработке АКБ.

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