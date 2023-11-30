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Солдат ВСУ Михайленко: военные задумываются развернуть оружие и идти на Киев

Солдат ВСУ Михайленко: военные задумываются развернуть оружие и идти на Киев

Среди украинских военнослужащих растет недоверие к руководству страны и командованию армией. Многие задумываются о том, чтобы «развернуть оружие и идти на Киев», рассказал пленный солдат ВСУ Александр Михайленко, написало РИА «Новости».

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  и это правильное решение ...  Киев сжечь ... Зе и его челядь утопить в Днепре ... махровых бандеровцев на кол ...
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