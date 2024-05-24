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Вячеслав Дацик проиграл ирландцу Тернеру

Россиянин Вячеслав Дацик раздельным решением судей проиграл ирландцу Шону Тернеру в бою вечера профессионального бокса "Сила в правде", который проходил в подмосковном Ледовом дворце "Арена Балашиха" и был посвящен участникам специальной военной операции и их семьям.

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