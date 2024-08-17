Завод удобрений ANSA возобновит работу после четырехлетнего перерыва Araucaria Nitrogenados SA находится на юге Бразилии и принадлежит компании Petrobras.
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Завод удобрений ANSA возобновит работу после четырехлетнего перерыва Araucaria Nitrogenados SA находится на юге Бразилии и принадлежит компании Petrobras.
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