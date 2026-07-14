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Испания сыграет с Аргентиной или Англией в финале ЧМ-2026

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Францию в полуфинальном матче турнира со счетом 2:0. В финале чемпионата мира испанцы сыграют с Аргентиной или Англией – второй полуфинал пройдет в среду, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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