Очередная скандинавская лыжница написала мемуары и рассказал о проблемах с ВАДА и о лекарствах от астмы.

Когда я вижу очередные мемуары бывших или действующих биатлонистов и лыжников из Европы, то задаюсь одним вопросом: они правда такие недалекие или вообще ничего не боятся? Ну серьезно, во всеуслышание заявлять о положительных допинг пробах, об употребляемых лекарствах от астмы, об употребляемых гормонах и всяких других пограничных вещах - это форменная, хм, беспечность! Представьте, если бы условный Шипулин или Легков опубликовали что-нибудь такое? Уверяю вас, уже бы через пару суток началось бы разбирательство и отнимание медалей.